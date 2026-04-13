Handeln Global Net Lease - GNL CFD

Über Global Net Lease Inc

GLOBAL NET LEASE, INC. ist ein Geschlossener Immobilienfonds. Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft besteht aus dem Besitz, der Verwaltung, dem Betrieb, dem Leasing, dem Erwerb, dem Investieren und der Veräußerung von Immobilienvermögen. Sie besitzt und investiert in Gewerbeimmobilien hauptsächlich in den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Kontinentaleuropa, die dann an Unternehmen vermietet werden. Sie wurde gegründet hauptsächlich um ein Portfolio von Gewerbeimmobilien zu erwerben, mit einem Schwerpunkt auf Sale-Leaseback-Transaktionen mit netto gemieteten Einzelmieter-Gewerbeimmobilien. Zum 31. Dezember 2016 besaß sie 310 Immobilien, bestehend aus 22 Millionen mietbaren Quadratfuß. Zum 31. Dezember 2016 besaß sie 310 Immobilien, darunter 241 Immobilien in den Vereinigten Staaten und Puerto Rico, 43 Immobilien in Großbritannien und 26 Immobilien in ganz Kontinentaleuropa. Sie kann auch originieren oder erwerben erste Hypothekendarlehen, die durch Immobilien abgesichert werden. Ihr Geschäft wird durch Global Net Lease Operating Partnership, L.P. durchgeführt.

Der aktuelle realtimekurs der Global Net Lease Aktie beträgt 9.47 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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