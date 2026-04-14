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Über Nissan Motor Co Ltd

NISSAN MOTOR CO., LTD. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Automobilprodukten und Schiffsausrüstung und dazugehörigen Geschäftstätigkeiten. Weitere Firmensegmente sind Automobil- und Verkaufsfinanzierung. Das Autogeschäft umfasst Herstellung und Vertrieb von Fahrzeugen und Teilen. Das Verkaufsfinanzierungsgeschäft bietet Verkaufsfinanzierungdienstleistungen und Leasing zur Unterstützung der Vertriebsaktivitäten des Automobilgeschäfts. Das Unternehmen fertigt Fahrzeuge in rund 20 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt, einschließlich Japan. Das Unternehmen bietet Produkte und Dienstleistungen in über 160 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt an. Das Unternehmen vertreibt rund 60 Modelle unter den Marken Nissan, Infiniti und Datsun. Das Unternehmen hat geografische Betriebe in verschiedenen Ländern, darunter in Nordamerika, Europa, Asien und sonstigen Überseeländern.

Der aktuelle realtimekurs der Nissan Motor Co., Ltd. Aktie beträgt 349.94 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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