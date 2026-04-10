Handeln Amadeus IT Group, S.A. - AMAe CFD

Über Amadeus It Group SA

AMADEUS IT GROUP, S.A., vormals Amadeus IT Holding SA, ist ein in Spanien ansässiges Unternehmen, das Informationstechnologie für die Tourismus- und Reiseindustrie anbietet. Die Aktivitäten des Unternehmens sind in zwei Geschäftsbereiche unterteilt: Vertrieb und Informationstechnologie-Lösungen. Der Vertrieb arbeitet mit dem Global Distribution System, einem computergesteuertem Buchungssystem, worin über einen einzigen Zugangspunkt Flüge, Hotels und andere Reisedienste von Reisebüros und Reiseveranstaltern gebucht werden können. Im Bereich Informationstechnologie wird eine Reihe von Technologielösungen angeboten, die die Kernprozesse von Reiseanbietern automatisieren. Zu den Kunden zählen Linienfluggesellschaften und Billigflieger, Hotelverwaltungen, Bahnbetreiber, Kreuzfahrt- und Fährunternehmen, Reiseversicherungen und Mietwagenfirmen (u. a.). Das Unternehmen verfügt über zahlreiche Niederlassungen in Europa, Nord- und Südamerika, Asien, Afrika und Australien.

Der aktuelle realtimekurs der Amadeus IT Group, S.A. Aktie beträgt 49.34 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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