Handeln Devon Energy - DVN CFD

Über Devon Energy Corp

DEVON ENERGY CORPORATION ist ein unabhängiges Energieunternehmen. Die Segmente des Unternehmens umfassen die USA und Kanada. Das Unternehmen ist in der Exploration, Erschließung und Produktion von Erdöl, Erdgas und flüssigen Erdgaskondensaten (NGLs) tätig ist. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene nordamerikanische Onshore-Gebiete in den USA und Kanada. Die Segmente des Unternehmens USA und Kanada sind hauptsächlich in der Exploration und Produktion von Öl und Gas tätig. Die Liegenschaften des Unternehmens umfassen Barnett Shale, Delaware Basin, Eagle Ford, Schweröl, Rockies Oil und STACK. Zum 31. Dezember 2016 hatte das Unternehmen drei betriebene Bohrinseln. Zum 31. Dezember 2016 hatte das Unternehmen rund 66.000 Acres in den Landkreisen DeWitt und Lavaca im Süden von Texas. Zum 31. Dezember 2016 umfasste die Anbaufläche des Unternehmens in den Rocky Mountains rund 470.000 Netto-Flächen, die sich auf Ölgelegenheiten im Powder River Basin und im Wind River Basin konzentrieren.

Der aktuelle realtimekurs der Devon Energy Aktie beträgt 46.78 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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