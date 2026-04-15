Handeln VanEck Vectors Oil Services ETF - OIH CFD

Über VanEck Vectors Oil Services ETF

Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, die den Referenzindex des Fonds bilden. Der Index umfasst Stammaktien und Depositary Receipts von in den USA börsennotierten Unternehmen aus dem Segment Öldienstleistungen. Zu diesen Unternehmen können Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung sowie ausländische Unternehmen gehören, die an einer US-Börse notiert sind. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass etwa ein Viertel des Fonds in ausländische Aktien investiert ist, da mehrere Unternehmen auf der Liste an ausländischen Börsen notiert sind oder ihren Hauptsitz jenseits unserer Grenzen haben.

Der aktuelle realtimekurs der VanEck Vectors Oil Services ETF Aktie beträgt 402.17 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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