Handeln Pultegroup - PHM CFD

Über PulteGroup, Inc.

PulteGroup, Inc. ist als Bauträger in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich über Pulte Mortgage LLC, mit Hypotheken-Bankgeschäften und Immobilienverkäufen. Die Tochtergesellschaften des Unternehmens sind auch im Bereich Hausbau tätig. Das Unternehmen agiert durch die Segmente Hausbau und Finanzdienstleistungen. Der Geschäftsbereich Hausbau des Unternehmens umfasst die Akquisition und Entwicklung von Grundstücken in erster Linie für Wohnzwecke in den Vereinigten Staaten und den Bau von Wohnungen auf diesem Grundbesitz. Zu den Marken des Unternehmens gehören Pulte Homes, Del Webb und Centex. Das Unternehmen mit seinen Marken bietet eine Reihe von Wohndesigns, darunter freistehende Einfamilienhäuser, Stadthäuser, Eigentumswohnungen und Maisonetten. Das Segment Hausbaugeschäfte ist in sechs geografischen Segmenten tätig: Nordosten, Südosten, Florida, Mittlerer Westen, Texas und Westen. Das Unternehmen führt seine Finanzdienstleistungsgeschäfte, wozu Hypotheken- und Immobiliengeschäfte gehören, über Pulte Mortgage LLC und andere Tochtergesellschaften.

Der aktuelle realtimekurs der Pultegroup Aktie beträgt 120.89 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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