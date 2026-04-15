Handeln Sherwin Williams - SHW CFD

Über Sherwin-Williams Co

THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY beschäftigt sich mit Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Verkauf von Lacken, Beschichtungen und verwandten Produkten. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Farbläden-Gruppe, Verbrauchergruppe, Globale Oberflächenmittel-Gruppe und Lateinamerika-Beschichtungs-Gruppe. Die Farbläden-Gruppe vermarktet und verkauft architektonische Lacke und Beschichtungen, Schutz- und Schiffsprodukte, Produktoberflächenmittel für Originalgerätehersteller und verwandte Artikel. Die Verbrauchergruppe entwickelt, produziert und vertreibt eine Reihe von Lacken, Beschichtungen und verwandten Produkten für Drittkunden. Die Globale Oberflächenmittel-Gruppe entwickelt, lizenziert, produziert, vertreibt und verkauft u. a. eine Reihe von Schutz- und Schiffsprodukten, Kfz-Oberflächenmittel und Nachbearbeitungsprodukten sowie Oberflächenmittel für Erstausrüster-Produkte. Die Lateinamerika-Beschichtungs-Gruppe entwickelt, lizenziert, produziert, vertreibt und verkauft u. a. eine Reihe von architektonischen Lacken und Beschichtungen, Schutz- und Schiffsprodukten und Originalgerätehersteller-Produkt-Oberflächenmitteln.

Der aktuelle realtimekurs der Sherwin Williams Aktie beträgt 326.87 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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