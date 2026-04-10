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Über Bayerische Motoren Werke AG

Die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft ist eine deutsche Holdinggesellschaft und ein Automobilhersteller, der sich auf die Märkte Automobil und Motorrad konzentriert.

Das Unternehmen gliedert seine Geschäftstätigkeit in drei Hauptsegmente: Automobile, Motorräder und Finanzdienstleistungen.

Es besitzt drei Marken: BMW, MINI und Rolls-Royce.

Sein Automobilsortiment unter der Marke BMW umfasst die BMW 1er, einschließlich der Dreitürer-, Fünftürer-, Coupé- und Cabrio-Modelle; die BMW 3er, einschließlich der Modelle Limousine, Touring, Coupé und Cabrio; die BMW 5er, die als Limousine und Touringmodell erhältlich ist; die BMW 6er, die als Coupé oder Cabrio erhältlich ist; die große BMW 7er Limousine; den Z4 Roadster und Coupé; die Sport Utility Vehicle-Modelle X3, X5 und X6 und die M-Modelle, wie z. B. M3, M5 und M6.

Es bietet darüber hinaus Autos der Marke MINI und Motorräder der Marke BMW an.

Die Marke Rolls-Royce bietet drei Luxusautomobile, Phantom, Coupe und Ghost.

Es verfügt über Tochtergesellschaften für Herstellung, Montage, Service und Verkauf weltweit.

Im Januar 2013 verkaufte es seine Marke Husqvarna.

Der aktuelle realtimekurs der BMW AG Aktie beträgt 84.11 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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