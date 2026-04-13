Handeln Essex Property - ESS CFD

Über Essex Property Trust Inc

Essex Property Trust, Inc. ist ein selbstverwalteter und selbstgeführter Real Estate Investment Trust. Das Unternehmen beschäftigt sich in erster Linie mit dem Besitz, dem Betrieb, der Verwaltung, dem Erwerb, der Entwicklung und der Sanierung von überwiegend an der Westküste gelegenen Wohnanlagen. Zu seinen Segmenten gehören Südkalifornien, Nordkalifornien, Seattle Metro und sonstige Immobilien. Es besitzt alle Anteile an seinen Immobilien und anderen Investitionen direkt oder indirekt über Essex Portfolio, L.P. Es besitzt Eigentumsanteile an etwa 246 in Betrieb befindlichen Wohngemeinschaften mit insgesamt 60.799 Wohnungen. Die vom Unternehmen betriebenen Wohnanlagen befinden sich in Südkalifornien, vor allem in den Bezirken Los Angeles, Orange, San Diego und Ventura, in Nordkalifornien, in der San Francisco Bay Area und in der Metropolregion Seattle.

Der aktuelle realtimekurs der Essex Property Aktie beträgt 247.93 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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