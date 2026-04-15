Handeln Tyson Foods - TSN CFD

Über Tyson Foods, Inc.

TYSON FOODS, INC. ist ein Lebensmittelunternehmen. Das Unternehmen liefert Huhn, Rind und Schwein, als auch zubereitete Lebensmittel, wie unter anderem Frühstücksspeck, Frühstückswurst, Truthahn, Aufschnitt, Hotdogs, Pizzaböden und Toppings, Tortillas und Desserts. Das Unternehmen bietet Lebensmittelprodukte unter den Marken Tyson, Jimmy Dean, Hillshire Farm, Sara Lee, Ball Park, Wright, Aidells und State Fair an. Das Unternehmen verfügt über vier Segmente: Huhn, Rind, Schwein und Fertiggerichte. Es betreibt ein vertikal integriertes Herstellungsverfahren für Hühnerprodukte, bestehend aus Zucht, Vertragszüchtern, Futtermittelproduktion, Verarbeitung, Weiterverarbeitung und Transport von Hühnern und verwandten Produkten, einschließlich der Tiere und der Tierfutterzutaten. Über sein Tochterunternehmen Cobb-Vantress, Inc. liefert das Unternehmen Zuchtgeflügel auf der ganzen Welt. Es produziert eine ganze Palette frischer, gefrorener und gekühlter Lebensmittel. Die Auslandsmärkte sind unter anderem Kanada, China, die Europäische Union, Japan, Südkorea und Taiwan.

Der aktuelle realtimekurs der Tyson Foods Aktie beträgt 62.99 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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