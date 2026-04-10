Handeln Boliden AB - BOLs CFD

Über Boliden AB

Boliden AB Die Boliden AB ist eine in Schweden ansässige Muttergesellschaft der Boliden Gruppe (der Konzern), deren Haupttätigkeit den Bergbau und die Produktion von Metallen und damit verbundenen Tätigkeiten umfasst. Die Aktivitäten des Unternehmens sind in zwei Segmente unterteilt: der Geschäftsbereich Hütten und der Geschäftsbereich Minen. Der Geschäftsbereich Hütten ist verantwortlich für den Verkauf der Produkte der Hütten und beschäftigt sich mit allen Rohstoffströmen zwischen den Minen, Hütten und Kunden des Konzerns; Der Geschäftsbereich Hütten umfasst vor allem Produkrion von Zink- und Kupferhüttenproduktion sowie Blei-Recycling. Der Geschäftsbereich Minen in Schweden, Norwegen, Irland und Finnland. Die Minen produzieren Zink-, Kupfer- und Bleikonzentrate mit variablem Gold- und Silberanteil; Es ist auch verantwortlich für den Verkauf von geförderten Konzentraten. Die Hauptmärkte der Gruppe liegen in Deutschland, der nordischen Region und dem Vereinigten Königreich.

Der aktuelle realtimekurs der Boliden AB Aktie beträgt 541.6 SEK. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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