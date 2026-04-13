Handeln Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares - BND CFD

Über Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares

Die Anlage strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index an. Dieser Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von öffentlichen, steuerpflichtigen, festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating in den Vereinigten Staaten, einschließlich Staats-, Unternehmens- und internationalen Dollar-Anleihen sowie hypotheken- und forderungsbesicherten Wertpapieren - alle mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr. Dieser beliebte börsengehandelte Fonds bietet ein Engagement im gesamten Markt für Investment-Grade-Anleihen in einem einzigen Ticker, mit Beständen in T-Bills, Unternehmensanleihen, MBS und Agency-Anleihen. BND könnte eine gute Wahl für Anleger sein, die derzeit wenig bis gar nicht in Anleihen investiert sind und ihre Bestände in diesem Segment über eine Vielzahl von Sektoren hinweg aufstocken möchten.

Der aktuelle realtimekurs der Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares Aktie beträgt 73.61 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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