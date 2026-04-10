Handeln Casino Guichard Perrachon - CO CFD

Über Casino Guichard Perrachon SA

CASINO GUICHARD-PERRACHON S.A. ist ein in Frankreich ansässiges Unternehmen, das Filialen in Frankreich und im Ausland besitzt und betreibt. Das Unternehmen vertreibt eine Reihe von Produkten über eine Kette von Läden. Das Unternehmen arbeitet über Hypermärkte, Supermärkte, Discounter, Tante-Emma Läden und Cafés in Frankreich und außerhalb. Es arbeitet über die folgenden Marken: Geant Casino und Leader Preis Bio, unter anderem in verschiedenen Ländern, einschließlich Brasilien, Uruguay, Argentinien, Kolumbien, Madagaskar, Vietnam und Mauritius. Das Unternehmen engagiert sich auch im Internet-E-Business. Es betreibt Tochtergesellschaften, wie unter anderem Monoprox, Vindemia, Libertad und Exito. Im April 2014 kündigte es an, seit Anfang des Jahres 2014 seine Kette Leader Price 46 Filialen eröffnet hat, seine Tochtergesellschaft Exito ein Einkaufszentrum erworben und 6 Läden eröffnet hat, darunter 4 Surtimax und 1 Exito Express.

Der aktuelle realtimekurs der Casino Guichard Perrachon Aktie beträgt 0.15284 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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