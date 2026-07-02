Handeln Wallbox N.V. - WBX

Über Wallbox N.V.

Wallbox NV, früher bekannt als Wallbox BV, ist eine in Spanien ansässige Holdinggesellschaft, die sich mit der Entwicklung von Technologielösungen für die Automobilindustrie beschäftigt. Das Unternehmen bietet Lösungen für das Aufladen von Elektrofahrzeugen und das Energiemanagement für den privaten, halböffentlichen und öffentlichen Gebrauch an. Das Produktportfolio umfasst Quasar, ein bidirektionales Gleichstrom-Ladegerät für den Heimgebrauch, Supernova und Hypernova, schnelle und ultraschnelle Gleichstrom-Ladegeräte für den öffentlichen Gebrauch, sowie eine Reihe von Wechselstrom-Ladelösungen und intelligente Energiemanagement-Software. Das Unternehmen ist in Europa, Asien und Nord- und Südamerika vertreten. Das Unternehmen hält Anteile an mehreren Tochtergesellschaften, wie Kensington Capital Acquisition Corp II und Wall Box Chargers SL.

Der aktuelle realtimekurs der Wallbox N.V. Aktie beträgt 3.83 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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