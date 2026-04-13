Handeln CoreCivic, Inc. - CXW CFD

Über Corecivic Inc

CoreCivic, Inc. ist ein diversifiziertes Unternehmen für Regierungslösungen, das partnerschaftliche Strafvollzugs-, Haft- und Resozialisierungseinrichtungen bereitstellt und Gefängnisse in den Vereinigten Staaten betreibt. Zu den wichtigsten Geschäftsbereichen des Unternehmens gehören CoreCivic Safety, CoreCivic Community und CoreCivic Properties. Das Segment CoreCivic Safety umfasst etwa 46 Justizvollzugsanstalten und Haftanstalten. Das Segment CoreCivic Community besteht aus etwa 26 Resozialisierungszentren. CoreCivic Community umfasst auch die Betriebsergebnisse seiner elektronischen Überwachungs- und Fallmanagementdienste. Das Segment CoreCivic Properties besteht aus etwa 10 Immobilienobjekten. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Lösungen für Regierungspartner an, die dem öffentlichen Wohl dienen, und zwar durch Strafvollzug und Haftverwaltung, ein Netzwerk von stationären Resozialisierungszentren, das dazu beiträgt, Amerikas Rückfallkrise zu bewältigen, sowie durch Immobilienlösungen für die Regierung.

Der aktuelle realtimekurs der CoreCivic, Inc. Aktie beträgt 19.74 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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