Handeln Vornado Realty Trust - VNO

Über Vornado Realty Trust

Der Vornado Realty Trust ist ein Real Estate Investment Trust (REIT). Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte über die Vornado Realty L.P. (die Betreibergesellschaft), und ihre Anteile an Immobilien werden von ihr gehalten. Sie besitzt und betreibt Büro- und Einzelhandelsimmobilien mit Schwerpunkt im Großraum New York City. Sie arbeitet über zwei Segmente: New York und andere. Außerdem hält sie eine 32,4%ige Beteiligung an Alexander's, Inc., die sieben Immobilien im Großraum New York besitzt, sowie Beteiligungen an anderen Immobilien und damit verbundenen Investitionen.

Das Segment New York besteht aus 27,9 Millionen Quadratmetern in 87 Objekten. Das Segment Sonstige besteht aus dem 3,7 Millionen Quadratfuß großen theMART in Chicago, einer 70%igen Mehrheitsbeteiligung an einem drei Gebäude umfassenden Bürokomplex mit 1,8 Millionen Quadratfuß und 25% an dem Vornado Capital Partners Real Estate Fund (der Fonds) und dem Crowne Plaza Times Square Hotel Joint Venture (das Crowne Plaza Joint Venture). Der Fonds hat vier Anlagen.

Der aktuelle realtimekurs der Vornado Realty Trust Aktie beträgt 40.1 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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