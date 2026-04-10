Handeln Carl Zeiss Meditec AG - AFX CFD
Über Carl Zeiss Meditec AG
Carl Zeiss Meditec AG ist eine in Deutschland ansässige Medizintechnikunternehmen. Es bietet komplette Lösungen zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten, Visualisierungslösungen für Mikrochirurgie und andere Technologien, wie die intraoperative Strahlentherapie. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Ophthalmologische Geräte und Mikrochirurgie. Das Segment Ophthalmologische Geräte umfasst die Aktivitäten im Bereich der Ophthalmologie, wie Intraokularlinsen, chirurgische Visualisierungslösungen und medizinisch Laser und Diagnosesysteme. Das Segment Mikrochirurgie umfasst Aktivitäten der Neuro-, Hals-, Nasen- und Ohren-Chirurgie, sowie die Aktivitäten auf dem Bereich der intraoperativen Strahlentherapie. Das Unternehmen hat verschiedene Produktionsstätten in Europa, den Vereinigten Staaten und Asien.
Der aktuelle realtimekurs der Carl Zeiss Meditec AG Aktie beträgt 26.17 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:531370
- ISIN:DE0005313704