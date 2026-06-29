Handeln Lincoln National - LNC

Über Lincoln National Corporation

LINCOLN NATIONAL CORPORATION ist eine Holdinggesellschaft, die über Tochterunternehmen Versicherungsgeschäfte und Pensionsgeschäfte tätigt. Das Unternehmen vertreibt über seine Geschäftssegmente eine Reihe von Vermögensschutz-, Kapital- und Pensionseinkommensprodukten. Das Unternehmen verfügt über vier Segmente: Das Segment Annuities bietet festgelegte (darunter indizierte) und variable Renten; das Segment Retirement Plan Services bietet Arbeitgebern Altersvorsorgeprodukte und -dienstleistungen an; das Segment Life Insurance konzentriert sich auf die Schöpfung und den Schutz von Reichtum durch Lebensversicherungsprodukte; und das Segment Group Protection bietet vor allem nichtmedizinische Versicherungsprodukte für Gruppen an. Zu diesen Produkten gehören feste und indexierte Renten, variable Renten, Universal Life Insurance, variable Universal Life Insurance, leistungsgebundene Universal Life Insurance, Risikolebensversicherung, indexgebundene Universal Life Insurance, arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge und Dienstleistungen sowie Lebensversicherungen, Berufsunfähigkeitsversicherung und zahnärztliche Versicherung.

Der aktuelle realtimekurs der Lincoln National Aktie beträgt 36.58 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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