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Über Lockheed Martin Corporation

LOCKHEED MARTIN CORPORATION ist ein globales Sicherheits- und Luft- und Raumfahrtunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Forschung, Entwicklung, Integration und Erhaltung von modernen Technologiesystemen, -produkten und -dienstleistungen.

Es ist in fünf Bereiche aufgeteilt: Luftfahrt; Information Systems & Global Solutions (IS&GS); Missiles and Fire Control (MFC); Mission Systems and Training (MST) und Raumfahrtsysteme.

Das Segment Luftfahrt beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, dem Support und Upgrade von modernen Militärflugzeugen. IS & GS liefert netzwerkfähige Lageerkennung und integriert globale Systeme, mit denen seine Kunden kritische Daten sammeln, analysieren und sicher verteilen können.

Das MFC-Segment bietet Luft- und Raketenabwehrsysteme und Logistik-Dienstleistungen an. Das MST-Segment bietet Herstellung, Service und Support für verschiedene Militär- und Zivilhubschrauber an.

Der Geschäftsbereich Space Systems beschäftigt sich mit Design, Engineering und Fertigung von Satelliten.

Der aktuelle realtimekurs der Lockheed Martin Corp Aktie beträgt 506.69 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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