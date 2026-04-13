Handeln Enovis Corporation - ENOV CFD

Über Colfax Corporation

Die Colfax Corporation ist ein Technologieunternehmen, das Produkte und Dienstleistungen im Bereich der orthopädischen Pflege und Fertigungstechnik anbietet. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Fertigungstechnik und Medizintechnik. Das Segment Fabrication Technology formuliert, entwickelt, produziert und liefert Verbrauchsprodukte und Ausrüstungen, einschließlich Schneid-, Verbindungs- und automatisierte Schweißprodukte sowie Gassteuerungsanlagen. Die Produkte der Fertigungstechnik werden unter verschiedenen Marken vermarktet, darunter ESAB. Das Segment Medizintechnik entwickelt, produziert und vertreibt medizinische Geräte und Dienstleistungen für die gesamte Bandbreite der Patientenversorgung, von der Verletzungsprophylaxe über den Gelenkersatz bis hin zur Rehabilitation nach Operationen oder degenerativen Erkrankungen, die es den Menschen ermöglichen, ihre natürliche Bewegungsfähigkeit wiederzuerlangen oder zu erhalten. Die Produkte des Unternehmens werden von Orthopäden, Chirurgen, Hausärzten, Schmerztherapeuten, Physiotherapeuten, Sporttrainern und anderen medizinischen Fachkräften eingesetzt.

Der aktuelle realtimekurs der Enovis Corporation Aktie beträgt 24.34 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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