Handeln Bureau Veritas International - BVI CFD

Über Bureau Veritas SA

BUREAU VERITAS S.A., ehemals Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et d'Aeronefs, ist ein in Frankreich ansässiges Unternehmen, das vor allem im Bereich Business-Support tätig ist. Es bietet eine Reihe von Dienstleistungen, einschließlich Vermögensverwaltung, Zertifizierung, Klassifizierungsdienste, Beratung, Inspektionen und Audits, Prüfung und Analyse sowie Schulung. Es ist über ein Netz von Büros und Labors in über 140 Ländern vertreten. Das Unternehmen betreibt seine Tochtergesellschaften, darunter BV Algeria, BV Argentina, Bivac Congo and Cesmec Chile, UniCar Group, Quiktrak Inc, Dairy Technical Services Limited; Sistema PRI, ein brasilianisches Unternehmen, das auf Unterstützung von Projekt-Management spezialisiert ist; Analysts Inc., ein amerikanischer Spezialist in der Überwachung von Ölqualität; MatthewsDaniel Limited, ein Dienstleister für den Versicherungsmarkt, und Ningbo Hengxin Engineering Tests Co, Limited (Ningbo Hengxin), Kuhlmann Monitoramento Agricola Ltda, SIEMIC Inc, California Code Check und Primary Integration Solutions.

Der aktuelle realtimekurs der Bureau Veritas International Aktie beträgt 27.14 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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