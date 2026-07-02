Handeln Vistra Energy Corp. - VST

Über Vistra Corp

Vistra Energy Corp. ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen betreibt ein integriertes Einzelhandels- und Erzeugungsgeschäft in den Märkten der gesamten Vereinigten Staaten. Über ihre Tochtergesellschaften ist sie in den Bereichen Stromerzeugung, Energieeinkauf und -verkauf, Rohstoffrisikomanagement und Stromvertrieb an Endverbraucher tätig.

Das Unternehmen ist über Segmente tätig, darunter Einzelhandel; Electric Reliability Council of Texas, Inc. (ERCOT); PJM Interconnection, LLC (PJM); NY/NE (bestehend aus New York Independent System Operator (NYISO) und Independent System Operator New England (ISO-NE)); Midcontinent Independent System Operator, Inc. (MISO) und Asset Closure.

Der Kraftwerkspark umfasst rund 40.500 Megawatt (MW) Erzeugungskapazität mit einem Portfolio von Erdgas-, Atom-, Kohle- und Solaranlagen.

Der aktuelle realtimekurs der Vistra Energy Corp. Aktie beträgt 153.63 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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