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Über LTC Properties Inc

LTC PROPERTIES, INC. ist ein Gesundheitswesen-Immobilien-Investmentfonds. Das Unternehmen investiert in Seniorenwohnungen und Langzeitpflegeimmobilien durch Akquisitionen, Entwicklung, Hypothekendarlehen und andere Investitionen. Seine primären Immobilientypen bei Seniorenwohnungen und Langzeitpflegeimmobilien umfassen Einrichtungen mit fachkundiger Pflege, mit betreutem Wohnen, unabhängigem Wohnen, Demenzpflegeeinrichtungen und Kombinationen daraus. Einrichtungen mit fachkundiger Pflege bieten Erholungs-, rehabilitative und pflegerische Versorgung für Menschen in Akutspitälern. Einrichtungen mit betreutem Wohnen dienen älteren Personen, die Unterstützung bei Aktivitäten des täglichen Lebens benötigen. Einrichtungen unabhängigem Wohnen, auch bekannt als Seniorengemeinschaften, bieten unterschiedliche Servicelevel wie Wäschedienst, Haushaltsführung, Optionen/Pläne für Mahlzeiten, Bewegungs- und Wellnessprogramme, Transport, soziale, kulturelle und Freizeit-Aktivitäten, Vor-Ort-Sicherheits- und Notfallhilfeprogramme. Demenzpflegeeinrichtungen bieten spezielle Optionen für Senioren mit Alzheimer- und anderen Formen der Demenz.

Der aktuelle realtimekurs der LTC Properties, Inc. Aktie beträgt 39.18 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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