Handeln Lands’ End - LE CFD

Über Lands' End, Inc.

LANDS' END, INC. ist ein Multikanaleinzelhändler, der Freizeitkleidung, Accessoires und Schuhe sowie Wohnprodukte verkauft. Das Unternehmen verfügt über zwei Segmente: Direkt- und Einzelhandel. Das Unternehmen bietet Produkte über Kataloge sowie online unter www.landsend.com an. Das Segment Direct verkauft Produkte über die E-Commerce-Websites des Unternehmens, über internationale Websites und Versandkataloge. Das Segment Retail verkauft Produkte und Dienstleistungen über die Land's End-Geschäfte bei Sears in den Vereinigten Staaten, über eigenständige Lands' End Inlet-Geschäfte und internationale Shop-in-Shops des Unternehmens. Die Produktkategorien des Unternehmens umfassen Bekleidung und Nicht-Bekleidung. Die Kategorie Nicht-Bekleidung bietet Artikel im Bereich Accessoires, Schuhe und Wohnen an. Das Unternehmen erbringt Dienstleistungen wie Stickerei, Monogrammeinfügung, Geschenkverpackung, Versand und mehr. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bettwäsche und Kissenbezüge, Deckenbezüge und Bettdecken, Decken und kleine Decken, Matratzenauflagen, Handtücher, Teppiche und Matten, Schuluniformen und Duschvorhänge an.

Der aktuelle realtimekurs der Lands’ End Aktie beträgt 11.61 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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