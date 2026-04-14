Handeln Weyerhaeuser Co - WY CFD

Über Weyerhaeuser Co

Weyerhaeuser Company ist ein Unternehmen, das Holz, Land und Forstprodukte herstellt. Das Unternehmen besitzt oder kontrolliert ca. 10,6 Millionen Hektar Holzland in den Vereinigten Staaten und verwaltet weitere 14,1 Millionen Hektar Holzland unter langfristigen Lizenzen in Kanada.

Zu den Geschäftsbereichen des Unternehmens gehören Holzland; Immobilien, Energie und natürliche Ressourcen (Real Estate & ENR) sowie Holzprodukte. Das Segment Timberlands bietet Rundholz, Nutzholz, Freizeitpacht und andere Produkte an.

Das Segment Immobilien & ENR umfasst den Verkauf von Waldflächen, Rechte zur Erkundung und Gewinnung harter Mineralien, Baumaterialien, Erdgasproduktion, Wind- und Solarenergie. Das Segment Holzprodukte besteht aus Bauholz, Spanplatten, Holzwerkstoffen und dem Vertrieb von Baumaterialien.

Das Unternehmen transferiert auch Rohstoffe, Halbfertigprodukte und Endprodukte zwischen seinen Geschäftssegmenten. Das Unternehmen betreibt etwa 35 Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten und Kanada.

Der aktuelle realtimekurs der Weyerhaeuser Co Aktie beträgt 24.75 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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