Handeln Fujikura Ltd. - 5803 CFD

Über Fujikura Ltd

Fujikura Ltd. ist ein diversifiziertes Unternehmen. Das Unternehmen hat fünf Geschäftsbereiche:

Das Segment Energy and Information and Communication Company bietet u. a. Stromkabel, Kommunikationskabel, Aluminiumdraht, beschichteten Draht, Glasfaser, optische Kabel, Kommunikationsteile, optische Komponenten, optische Geräte, Netzwerk-Equipment und Bau an.

Das Segment Electronics Company bietet u. a. Leiterplatten, elektronische Kabel, Teile für Festplatten und verschiedene Anschlüsse an.

Das Segment Automotive Company bietet u. a. Kfz Kabelbäume und Elektrogeräte an.

Das Segment Real Estate Company engagiert sich u. a. in der Vermietung.

Das Segment Sonstiges ist in Neugründungen tätig.

Der aktuelle realtimekurs der Fujikura Ltd. Aktie beträgt 5872.4 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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