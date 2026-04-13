Handeln Endesa, S.A. - ELE CFD

Über Endesa SA

Die Endesa S.A. ist eine in Spanien ansässige Holdinggesellschaft, die sowohl im Strom- und Gaserzeugungsgeschäft, einschließlich Vertrieb und Verkauf, tätig ist, als auch die damit verbundenen Dienstleistungen erbringt. Die Segmente umfassen Erzeugung zusammen mit Lieferung; Vertrieb und Struktur, wozu die Salden und Transaktionen von Holdinggesellschaften und Finanzierungsgesellschaften zählen. Es ist im Stromgeschäft im Industrie- und Gewerbebereich tätig. Es ist auch in der Nutzung primärer Energieressourcen; der Bereitstellung von industriellen Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Telekommunikation, Wasser und Gas sowie der Investition in andere Unternehmen tätig. Es erzeugt, vertreibt und verkauft Strom, hauptsächlich in Spanien und Portugal. Es liefert von seiner Plattform in Spanien und Portugal auch Strom und Gas in andere europäische Märkte, vor allem nach Deutschland, Frankreich, Belgien und den Niederlanden. Es liefert auch Mehrwert enthaltende Dienstleistungen und Produkte an Kunden. Es bringt den Strom zu den Entnahmestellen.

Der aktuelle realtimekurs der Endesa, S.A. Aktie beträgt 38.56 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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