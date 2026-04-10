Handeln Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. - COLes CFD

Über Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA

INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI S.A., ehemals Inmobiliaria Colonial, S.A., ist ein in Spanien ansässiges Unternehmen, das einen Real Estate Investment Trust (REIT) betreibt. Die Aktivitäten des Unternehmens gliedern sich in zwei Segmente: Vermietung von Immobilien, sowie Land und Entwicklung. Die Abteilung Immobilienvermietung konzentriert sich auf den Erwerb, die Entwicklung, die Vermietung und den Verkauf von Bürogebäuden in Europa. Die Land- und Entwicklungsabteilung umfasst Einkaufszentren, die von der Riofisa Untergruppe verwaltet werden. Das Immobilien-Sortiment des Unternehmens umfasst Bürogebäude in Barcelona und Madrid, Spanien, sowie in Paris, Frankreich. Das Unternehmen kontrolliert eine Reihe von Tochtergesellschaften, wie Torre Marenostrum SL, SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA, Danieltown Spanien SLU und Colonial Invest SLU.

Der aktuelle realtimekurs der Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. Aktie beträgt 5.32 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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