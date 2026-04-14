Handeln NeoGenomics - NEOus CFD

Über NeoGenomics, Inc.

NeoGenomics, Inc. betreibt ein Netzwerk von auf Krebs spezialisierten Testlabors. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: dem Segment Klinische Dienstleistungen und dem Segment Pharmadienstleistungen.

Das Segment Klinische Dienstleistungen bietet verschiedene klinische Testdienstleistungen für Pathologiepraxen, Onkologiepraxen, Pathologielabore in Krankenhäusern, Referenzlabore und akademische Zentren an, die von verschiedenen Kostenträgern erstattet werden, einschließlich direkter Abrechnung mit dem Kunden, kommerziellen Versicherungen, Medicare und anderen staatlichen Kostenträgern sowie Patienten.

Das Segment Pharma Services unterstützt Pharmaunternehmen bei der Entwicklung von Arzneimitteln, indem es Testdienstleistungen und Datenanalysen für klinische Studien und Forschung anbietet.

Das Unternehmen bietet Testdienstleistungen an, die Zytogenetik, Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH), Durchflusszytometrie, Immunhistochemie (IHC) und digitale Bildgebung, molekulare Tests und morphologische Analysen umfassen. Das Unternehmen betreibt Testlabors in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien.

Der aktuelle realtimekurs der NeoGenomics Aktie beträgt 8.27 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Denali Therapeutics, Tupperware Brands Corporation, Cidara Therapeutics, Inc., Donegal A, Lovesac und Vicat SA. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.