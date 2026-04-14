Handeln Kawasaki Heavy Industries, Ltd. - 7012 CFD

Über Kawasaki Heavy Industries Ltd

Kawasaki Heavy Industries, Ltd. liefert Umwelt- und Recycling-Anlagen, Industrieanlagen, Präzisionsmaschinen, Industrieroboter und Infrastruktureinrichtungen. Das Konzernunternehmen für Freizeit- und Energieprodukte umfasst Motorräder unter der Marke Kawasaki. Das Unternehmen verfügt über acht Segmente: Das Segment Ship & Offshore Structure ist im Bau und Verkauf von Schiffen und anderen Fahrzeugen tätig; das Segment Rolling Stock fertigt und vertreibt Schienenfahrzeuge und Schneepflüge; das Segment Aerospace fertigt und vertreibt Flugzeuge; das Segment Gas Turbines & Machinery fertigt und vertreibt u. a. Düsentriebwerke und Antriebsmaschinen; das Segment Plant & Infrastructure fertigt und vertreibt u. a. industrielle Anlagen und umwelttechnische Anlagen; das Segment Motorcycle & Engine fertigt und vertreibt Motorräder und Geländewagen; das Segment Präzisionsmaschinen ist in der Produktion und im Verkauf von hydraulischen Industrieprodukten und Industrierobotern tätig, und das Segment Other umfasst gewerbliche Aktivitäten.

Der aktuelle realtimekurs der Kawasaki Heavy Industries, Ltd. Aktie beträgt 3417.6 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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