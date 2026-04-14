Handeln Ebara Corporation - 6361 CFD

Über EBARA CORPORATION

EBARA Corporation beschäftigt sich mit der Entwicklung von Operationen, die sich auf Pumpen und andere rotierende Maschinen konzentrieren. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig. Das Segment Strömungsmaschinen und -systeme ist im Geschäft mit Herstellungs-, Verkaufs-, Betriebs- und Wartungsdienstleistungen tätig. Zu den Produkten von Strömungsmaschinen und -systeme gehören Pumpen, Kompressoren, Turbinen, Kälteanlagen und Ventilatoren. Das Segment Umweltanlagen bietet Ingenieur-, Bau-, Betriebs- und Wartungsdienstleistungen an. Zu den Produkten des Segments Umwelttechnik gehören Hausmüllverbrennungsanlagen, Industrieabfallverbrennungsanlagen und Wasseraufbereitungsanlagen. Das Segment Präzision und Elektronik des Unternehmens befasst sich mit Herstellung, Verkauf und Wartung. Zu den Produkten von Präzisionsmaschinen gehören Vakuumpumpen, chemisch-mechanische Poliersysteme (CMP), Galvaniksysteme und Gasreinigungssysteme. Das Unternehmen bietet auch Unterstützung bei der Geschäftsabwicklung an.

Der aktuelle realtimekurs der Ebara Corporation Aktie beträgt 5183.8 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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