Handeln BT Group PLC - BT.A CFD

Über BT Group plc

BT Group plc ist ein Kommunikationsdienstleister. Das Unternehmen vertreibt Festnetzdienste, Breitband-, Mobil- und Fernsehprodukte und -dienstleistungen sowie verschiedene Kommunikationsdienste, die von Telefon und Breitband über verwaltete vernetzte Informationstechnologie (IT)-Lösungen bis hin zum Cybersicherheitsschutz reichen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Weltweite Dienstleistungen, Unternehmen, Verbraucher und Openreach. Das Segment Weltweite Dienstleistungen bietet verwaltete vernetzte IT-Services an. Das Unternehmen bietet Kommunikations- und IT-Dienstleistungen in Großbritannien und der Republik Irland (RoI) an. Das Segment Verbraucher ist ein Anbieter von Festnetz- und Breitbanddiensten in Großbritannien. Openreach bietet Dienstleistungen wie Kupfer- und Glasfaserverbindungen zwischen seinen Vermittlungsstellen sowie Haushalten und Unternehmen.

Der aktuelle realtimekurs der BT Group PLC Aktie beträgt 2.155 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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