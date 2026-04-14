Handeln Aflac - AFL CFD

Über AFLAC Incorporated

Aflac Incorporated ist eine Holdinggesellschaft, die im Bereich der zusätzlichen Kranken- und Lebensversicherung tätig ist. Das Versicherungsgeschäft des Unternehmens wird durch die American Family Life Assurance Company of Columbus (Aflac) in den Vereinigten Staaten und durch Aflac Life Insurance Japan Ltd. (ALIJ) in Japan. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Aflac Japan und Aflac U.S. Aflac Japan soll Verbrauchern helfen, für medizinische und nicht-medizinische Kosten aufzukommen, die im Rahmen des nationalen japanischen Krankenversicherungssystems nicht erstattet werden. Das Unternehmen bietet Versicherungsprodukte wie Krebs-, Kranken- und Einkommensersatzversicherungen an. Zu den Versicherungsprodukten gehören Krankenversicherungen, Pflegeversicherungen, Einkommensunterstützungsversicherungen, Lebensversicherungen, GIFT, WAYS und Child Endowment. Das Unternehmen entwickelt die Versicherungsprodukte in den Vereinigten Staaten, um Personen, die einen Kranken- oder Erstversicherungsschutz haben, eine zusätzliche Absicherung zu bieten. Die Produkte von Aflac U.S. werden auf den Märkten für Einzel- und Gruppen-Zusatzversicherungen vertrieben.

Der aktuelle realtimekurs der Aflac Aktie beträgt 112.2 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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