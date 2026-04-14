Handeln Rithm Capital Corp - RITM CFD
Über New Residential Investment Corp
New Residential Investment Corp. ist ein Anbieter von Kapital und Dienstleistungen für die Hypotheken- und Finanzdienstleistungsbranche. Das Portfolio besteht aus Hypothekendienstrechten, Hypothekenvergabe- und -dienstleistungsunternehmen (einschließlich Hypothekennebendienstleistungsunternehmen), durch Hypotheken besicherten Wertpapieren für Wohnimmobilien, Immobilien und Krediten, Verbraucherkrediten und anderen opportunistischen Anlagen. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Origination, Servicing, MSR Related Investments, Residential Securities, Properties and Loans, Consumer Loans und Mortgage Loans. Das Anlageportfolio des Unternehmens umfasst dienstleistungsbezogene Investitionen, darunter Betriebseinheiten, dienstleistungsbezogene Unternehmen, Hypothekendienstrechte (MSRs) und MSR-Finanzierungsforderungen, überschüssige MSRs; Wertpapiere, Immobilien und Darlehen für Wohnimmobilien, einschließlich Immobilienwertpapiere (RMBS), Kündigungsrechte, Mietobjekte für Einfamilienhäuser, Hypothekendarlehen für Wohnimmobilien; Verbraucherdarlehen und Hypothekendarlehen.
Der aktuelle realtimekurs der Rithm Capital Corp Aktie beträgt 10.03 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:A12DW2
- ISIN:US64828T2015