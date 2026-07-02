Handeln Life Time Group Holdings, Inc. - LTH

Über Life Time Group Holdings Inc.

Life Time Group Holdings, Inc. (ehemals LTF Holdings, Inc.) ist eine Holdinggesellschaft für Lifestyle-Marken. Das Unternehmen befasst sich in erster Linie mit der Planung, dem Bau und dem Betrieb von Mehrzweck-Sport- und Athletenzentren, professionellen Fitnesszentren, Familienerholungszentren und Spa-Zentren in einer Resort-ähnlichen Umgebung, hauptsächlich in Wohngebieten von Großstädten in den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen bietet Fitnessbereiche mit Geräten, Umkleideräume, Gruppenfitnessstudios, Innen- und Außenpools und Bistros, Innen- und Außentennisplätze, Basketballplätze, LifeSpa, LifeCafe sowie Kinderbetreuung und Kids Academy-Lernbereiche. Das LifeTime Digital-Angebot des Unternehmens bietet Live-Streaming von Fitnesskursen, zielorientiertes Personal Training, Unterstützung bei Ernährung und Gewichtsabnahme sowie kuratierte Gesundheits-, Fitness- und Wellness-Inhalte. Darüber hinaus bietet es seinen Mitgliedern Apple Fitness+ an, das ihnen die Überwachung von Inhalten und Wellness-Daten ermöglicht. Das Unternehmen betreibt rund 155 Zentren in 29 Bundesstaaten und einem kanadischen Land.

Der aktuelle realtimekurs der Life Time Group Holdings, Inc. Aktie beträgt 40.5 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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