Handeln AIB Group PLC - A5G CFD

Über AIB Group plc

AIB Group plc, ehemals RPML 1966 Holdings plc, ist eine Holdinggesellschaft der Allied Irish Banks PLC und ihrer Tochtergesellschaften (AIB). AIB ist eine Finanzdienstleistungsgruppe, die überwiegend in der Republik Irland und im Vereinigten Königreich tätig ist und eine Reihe von Dienstleistungen für Privatkunden sowie Geschäfts- und Firmenkunden erbringt. Zu den Segmenten der AIB gehören Retail & Commercial Banking (RCB), Wholesale, Institutional & Corporate Banking (WIB) und AIB UK. RCB bietet Retail-Banking-Dienstleistungen über drei Marken, AIB, EBS und Haven, und kommerzielle Bankdienstleistungen über die Marke AIB. Die WIB erbringt Großkunden-, institutionelle und Corporate-Banking-Dienstleistungen für größere Kunden oder Kunden von AIB, die spezifische Branchen- oder Produktkapazitäten benötigen. AIB UK bietet Dienstleistungen in zwei Märkten an, Nordirland, wo es unter dem Handelsnamen First Trust Bank tätig ist, und Großbritannien, wo es als Allied Irish Bank agiert.

Der aktuelle realtimekurs der AIB Group PLC Aktie beträgt 9.5 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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