Handeln iShares MSCI Turkey ETF - TUR CFD

Über iShares MSCI Turkey ETF

Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80 % seines Vermögens in die Wertpapiere, aus denen sich der zugrunde liegende Index zusammensetzt, sowie in Anlagen, die wirtschaftliche Merkmale aufweisen, die mit den Wertpapieren, aus denen sich der zugrunde liegende Index zusammensetzt, im Wesentlichen identisch sind. Der zugrunde liegende Index soll die Wertentwicklung der großen, mittleren und kleinen Kapitalisierungssegmente des türkischen Aktienmarktes messen. Für Anleger, die in der Türkei investieren wollen, ist der TUR eine der wenigen Möglichkeiten, da die meisten ETFs keine Allokation in dem Schwellenland anbieten.

Der aktuelle realtimekurs der iShares MSCI Turkey ETF Aktie beträgt 42.53 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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