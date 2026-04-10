Handeln A O Smith - AOS CFD

Über A O Smith Corp

A. O. SMITH CORPORATION operiert sein Geschäft durch zwei Segmente, die Nordamerika und Rest der Welt umfassen. Das Segment Rest der Welt des Unternehmens umfasst vor allem Indien, China und Europa. Das Segment Rest der Welt liefert Warmwasserbereiter für den Wohnmarkt in China mit einer Reihe von Produktangeboten, einschließlich Elektro-, Gas-, Gas-Durchlauferhitzer-, Wärmepumpen- und Solareinheiten sowie Kombiboilern. Das Segment Nordamerika des Unternehmens dient Wohn- und Geschäftsendmärkten in Nordamerika mit einer Palette von Produkten, einschließlich Warmwasserbereitern, Boilern und anderen. Das Segment Nordamerika produziert und vertreibt auch weltweit kommerzielle Spezial-Warmwasserbereiter, kondensierende und nicht kondensierende Boiler und Wassersystemtanks. In erster Linie für Asien produziert, vertreibt sein Rest der Welt-Segment auch Wasserbehandlungsprodukte. Das Unternehmen vermarktet auch Heim-Luftreinigungsprodukte in China.

Der aktuelle realtimekurs der A O Smith Aktie beträgt 65.9 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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