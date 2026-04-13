Handeln Euronext NV - ENX CFD

Über Euronext NV

Euronext N.V. ist ein in den Niederlanden ansässige Gesellschaft, die als Muttergesellschaft der europäischen Börsengruppe Euronext fungiert. Euronext bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen, die Aktien-, festverzinsliche Wertpapier- und Derivatmärkte in Amsterdam, Brüssel, Dublin, Lissabon, London und Paris kombinieren. Zu den Geschäftsfeldern der Gesellschaft zählen unter anderem Börsennotierung, Cash Trading, Derivatehandel, Marktdaten und -indizes, Post-Trade- und Marktlösungen. Reglementierte Euronext-Märkte bieten einen Börsenplatz für Unternehmen, die Kapital aufnehmen und in die Eurozone einsteigen wollen. Sie bietet eine elektronische Handelsplattform, die es Anlegern ermöglicht, direkt bei der Börse zu ordern. Die Gesellschaft vertreibt Echtzeit-, historische und Referenzdaten, die aus den Aktivitäten auf den Euronext-Märkten stammen. Sie berechnet und veröffentlicht auch ein Portfolio von mehr als 500 Benchmark-Indizes, einschließlich des AEX-Index und CAC 40 Index. Die Gesellschaft bietet Technologie-Lösungen und Dienstleistungen für Börsen und Marktbetreiber.

Der aktuelle realtimekurs der Euronext NV Aktie beträgt 144.95 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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