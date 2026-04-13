Handeln Evotec SE - EVT CFD

Über Evotec SE

Die Evotec SE ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, das sich auf die Erforschung von Wirkstoffen mit Entwicklungspartnerschaften spezialisiert hat. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf Produktansätze mit einer Reihe von Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Akademikern, Patientenverbänden und Risikokapitalgebern. Die Drug Discovery-Lösungen werden in Form von Honorarvereinbarungen, integrierten Drug Discovery Allianzen, Entwicklungspartnerschaften, Lizenzen von Wirkstoffkandidaten und Beratungsvereinbarungen angeboten. Die Evotec SE ist in einer Reihe von Bereichen tätig, darunter Neurowissenschaften, Diabetes und Komplikationen bei Diabetes, Schmerzen und Entzündungen, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose. Die Produktpipeline deckt eine Reihe von Therapiegebieten ab, wie z.B. ZNS-Insomnie, chronischer Husten, Immunologie & Entzündung, Endometriose bei Frauen, Nephrologie, dermatologische Erkrankungen, fibrotische Erkrankungen und

Der aktuelle realtimekurs der Evotec SE Aktie beträgt 4.5 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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