Handeln Coats Group PLC - COA CFD

Über Coats Group PLC

Coats Group plc ist ein Unternehmen engagiert in der industriellen Thread Manufacturing mit Sitz im Vereinigten Königreich. Die Segmente des Unternehmens sind Industrie und Handwerk. Es bietet Kleidung, Accessoires, Möbel, Faseroptik und Sanitätsartikel. Es bietet auch Technische Fäden in verschiedenen Branchen eingesetzt, wie zum Beispiel Automotive; Bettwäsche und Matratzen, schwer entflammbare Schutzkleidung; im freien Waren-/Sportgeräte und Heimtextilien. Es bietet technische Garne und Kabel Füllstoffe für Faseroptik- und Telekommunikationsanwendungen. Sein Garnanwendung umfasst auch Teebeutel, Reifencord Schuss und feminine Hygiene. Seine Schuhe und Accessoires gehören Kleidung und lässige Schuhe; Schutzschuhe; Sportschuhe; Mode-Accessoires und Gepäck und Reiseartikel. Seine Bekleidung umfasst Herrenmode, Damenbekledung, Kinderkleidung, Jeans, Lederbekleidung und Arbeitsbekleidung. Es ist in der Textil-Handwerk- Geschäft in Nord- und Südamerika beschäftigt. Es bietet Strickgarne, Häkelgarne, Nähgarne, Stickfäden und Patchwork und Quilten.

Der aktuelle realtimekurs der Coats Group PLC Aktie beträgt 0.846 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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