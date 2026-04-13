Handeln iShares MSCI Chile Capped ETF - ECH CFD

Über iShares MSCI Chile Capped ETF

Der Fonds investiert im Allgemeinen mindestens 80 % seines Vermögens in die Wertpapiere, aus denen sich der zugrunde liegende Index zusammensetzt, sowie in Anlagen, deren wirtschaftliche Merkmale im Wesentlichen mit denen der Wertpapiere, aus denen sich der zugrunde liegende Index zusammensetzt, übereinstimmen. Der zugrunde liegende Index ist ein an den Streubesitz angepasster Marktkapitalisierungsindex, der die Wertentwicklung der großen, mittleren und kleinen Kapitalisierungssegmente des chilenischen Aktienmarktes messen soll. Für Anleger, die in das Land investieren wollen, ist der ECH eine der wenigen Möglichkeiten, da die meisten ETFs mit Ausnahme der breit angelegten Lateinamerika-Fonds keine Allokation in das Schwellenland anbieten.

Der aktuelle realtimekurs der iShares MSCI Chile Capped ETF Aktie beträgt 43.07 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Renaissance IPO ETF, TransAlta Corporation Ordinary, Redwood Trust, Inc., Kering, Stagwell Inc. und Hilton Worldwide Holdings Inc.. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.