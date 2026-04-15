Handeln TransAlta Corporation Ordinary - TAC CFD

Über TransAlta Corporation

TransAlta Corporation ist ein Stromerzeugungsunternehmen. Das Unternehmen besitzt, betreibt und verwaltet ein Portfolio von Vermögenswerten mit einer Kapazität von etwa 8.128 Megawatt (MW) und verwendet eine Reihe von Brennstoffen, die aus Wasser, Wind und Sonne, Erdgas und Kraftwerkskohle bestehen. Zu den Segmenten gehören Erzeugungssegmente und Energiemarketingsegment. Die Erzeugungssegmente umfassen sechs Segmente: Hydro, Wind und Solar, North American Gas, Australian Gas, Alberta Thermal und Centralia. Das Segment Energiemarketing ist im Großhandel mit Strom und anderen energiebezogenen Rohstoffen und Derivaten tätig. Energy Marketing steuert die verfügbaren Erzeugungskapazitäten sowie den Brennstoff- und Übertragungsbedarf der Erzeugungssegmente durch den Einsatz von Verträgen unterschiedlicher Laufzeit für den Stromvorabverkauf sowie für den Bezug von Erdgas und Übertragungskapazität.

Der aktuelle realtimekurs der TransAlta Corporation Ordinary Aktie beträgt 13.6 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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