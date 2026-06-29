Handeln Renaissance IPO ETF - IPOus

Über Renaissance IPO ETF

Die Anlage zielt darauf ab, die Kurs- und Renditeentwicklung des Renaissance IPO Index (der "Index") vor Gebühren und Aufwendungen so genau wie möglich nachzubilden.Der Fonds zielt darauf ab, die Kurs- und Renditeentwicklung des Index vor Gebühren und Aufwendungen so genau wie möglich nachzubilden. Der Index ist ein Portfolio von Unternehmen, die vor kurzem einen Börsengang ("IPO") durchgeführt haben und an einer US-Börse notiert sind. Der Renaissance IPO ETF nimmt Positionen der wichtigsten börsennotierten US-Unternehmen nach deren Börsengang auf. Sie werden am fünften Handelstag der Aktie oder bei der vierteljährlichen Überprüfung auf Basis eines Schnellzugangs hinzugefügt.

Der aktuelle realtimekurs der Renaissance IPO ETF Aktie beträgt 56.88 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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