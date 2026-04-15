Handeln Redwood Trust, Inc. - RWT CFD

Über Redwood Trust, Inc.

Redwood Trust, Inc. konzentriert sich durch seine Tochtergesellschaften auf Investitionen in Hypotheken und anderen auf Immobilien bezogenen Vermögenswerten. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Hypothekenbankaktivitäten. Das Unternehmen verfügt über drei Segmente: Wohnanlagen, Hypotheken-Banking und Gewerbliches. Das Wohnanlagesegment besteht aus einem Portfolio von Investitionen in durch Wohnbauhypotheken besicherte Wertpapiere, die aus seinen Sequoia Verbriefungen zurückbehalten wurden. Das Segment Hypotheken-Banking besteht aus dem Betrieb eines Hypothekendarlehensrichters, der ganze Wohnbaudarlehen von Urhebern für einen späteren Verkauf, Verbriefungen oder Übertragung auf das Beteiligungsportfolio erwirbt. Das Segment Gewerbliches besteht aus Anlagen in Mehrfamilien-Wertpapieren und gewerblichen Hypotheken besicherten Wertpapieren, sowie verbleibende gewerbliche Kredite im Rahmen des Verkaufs des restlichen kommerziellen Mezzanine-Darlehensportfolio.

Der aktuelle realtimekurs der Redwood Trust, Inc. Aktie beträgt 6.06 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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