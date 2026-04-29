Handeln Humana - HUM CFD
Über Humana Inc
HUMANA INC. ist ein Unternehmen für Gesundheit und Wellness. Zu den Unternehmenssegmenten gehören Retail, Group and Specialty, Healthcare Services und Individual Commercial. Das Segment Retail besteht aus Medicare-Leistungen, darunter zahnmedizinische, Brillen- und andere ergänzende Gesundheits- und Finanzschutzprodukte. Das Segment Healthcare Services umfasst Dienstleistungen wie Apothekenlösungen, Anbieterdienstleistungen, häusliche Pflege und klinische Programme, sowie Dienstleistungen und Möglichkeiten zur Förderung der Gesundheit der Bevölkerung. Das Segment Individual Commercial umfasst Individual-Commercial-Produkten, die unter der Marke HumanaOne vermarktet werden.
Der aktuelle realtimekurs der Humana Aktie beträgt 236.46 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:856584
- ISIN:US4448591028