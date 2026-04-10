Handeln Aarhuskarlshamn - AAK CFD

Über AAK AB (publ)

AAK AB (publ), auch als AarhusKarlshamn publ AB bekannt, ist eine in Schweden ansässige Holdinggesellschaft, die in erster Linie in der Lebensmittelbranche aktiv ist. Das Unternehmen veredelt Pflanzenöle für Spezialprodukte. Die Gesellschaft ist, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in drei Geschäftsbereiche gegliedert: das Lebensmittelzutaten Segment umfasst unter anderem Backfett, Milchfettalternativen, Fette für Speiseeis, Säuglingsnahrung und Öl-/Fettzutaten; das Schokolade & Süßwaren Fette Segment bietet Schokoladen- und Süßwarenvorteile, mit einer Produktpalette, die sich über Erzeugnisse für bessere sensorische Erfahrungen, Gesundheit und längere Haltbarkeit bis auf Kosteneffizienz, Know-how, Technologie und Service erstreckt, und das Technische Produkte & Futtermittel Segment umfasst goldenen Wachs, Fettsäuren, Glycerin, Deinking Chemikalien und Tierfutter. Das Unternehmen betreibt Kamani Oil Industries Pvt Ltd. als Tochtergesellschaft im Mehrheitsbesitz.

Der aktuelle realtimekurs der Aarhuskarlshamn Aktie beträgt 247.5 SEK. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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