Handeln Sasol Limited - SSL CFD

Über Sasol Ltd (ADR)

Sasol Limited ist ein globales Chemie- und Energieunternehmen. Das Unternehmenssegment umfasst das Energiegeschäft, das Chemiegeschäft und das Corporate Center. Das Energiegeschäft des Unternehmens umfasst Bergbau, Gas und Kraftstoffe. Das Chemiegeschäft umfasst Chemicals Africa, Chemicals America und Chemicals Eurasia. Der Geschäftsbereich Chemicals umfasst Advanced Materials, das spezielle Aluminiumoxide, Kohlenstoff- und Kobaltkatalysatoren umfasst; Basischemikalien umfassen unter anderem Monomere, Polymere, Nitrate, Phenole, Ammoniak, Monoethylenglykol (MEG) und Methanol, die in Endanwendungen wie Landwirtschaft, Textilien und Rohrleitungen vorkommen; Essential Care Chemicals bietet ein Portfolio integrierter Alkohole und Tenside; und Performance Solutions umfasst Lösungsmittel, Comonomere und Spezialchemikalien-Ergänzungen.

Der aktuelle realtimekurs der Sasol Limited Aktie beträgt 12.75 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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