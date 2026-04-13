Handeln Energizer Holdings, Inc. 7.50% - ENR CFD

Über Energizer Holdings Inc

Die Energizer Holdings, Inc., vormals Energizer Spinco, Inc., produziert und vertreibt Batterien und tragbare Beleuchtungsprodukte. Das Unternehmen konzentriert sich auf das Haushaltsproduktegeschäft. Zu den Marken des Unternehmens gehören Energizer und Eveready. Zusätzlich zu den Marken Energizer und Eveready vermarktet das Unternehmen auch seine Taschenlampen unter den Marken Hard Case, Dolphin und Weather Ready. Zu seinen Produkten gehören Schick und die Damen- und Herrenrasursysteme sowie Verbrauchsmaterialien von Wilkinson Sword; Edge und Skintimate-Rasurvorbereitungen; Playtex Tampons, Handschuhe und Säuglingsnahrungsprodukte; die Sonnenpflegeproduktmarken Banana Boat und Hawaiian Tropic sowie die Feuchttücher Wet Ones. Die vier geografischen Segmente des Unternehmens umfassen Nordamerika, das aus den Vereinigten Staaten und Kanada besteht; Lateinamerika, das ihre Märkte in Mexiko, der Karibik, Mittel- und Südamerika umfasst; Europa, Naher Osten und Afrika und Asien-Pazifik, das aus den Märkten in Asien, Australien und Neuseeland besteht.

Der aktuelle realtimekurs der Energizer Holdings, Inc. 7.50% Aktie beträgt 18.83 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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