Handeln iShares MSCI Eurozone ETF - EZU CFD

Über iShares MSCI Eurozone ETF

Die Anlage zielt darauf ab, die Anlageergebnisse des MSCI EMU Index nachzubilden, der sich aus Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern zusammensetzt, die den Euro als offizielle Währung verwenden. Der Fonds investiert im Allgemeinen mindestens 80 % seines Vermögens in die Wertpapiere, aus denen sich der zugrunde liegende Index zusammensetzt, sowie in Anlagen, deren wirtschaftliche Merkmale im Wesentlichen mit denen der Wertpapiere, aus denen sich der zugrunde liegende Index zusammensetzt, übereinstimmen. Der Index besteht aus Wertpapieren aus den folgenden 10 Industrieländern: Österreich, Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, die Niederlande, Portugal und Spanien. Bei der Auswahl der Länder liegt der Schwerpunkt des EZU jedoch auf Frankreich, Deutschland und Spanien, die den größten Teil der Vermögensallokation des Fonds ausmachen.

Der aktuelle realtimekurs der iShares MSCI Eurozone ETF Aktie beträgt 66.99 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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